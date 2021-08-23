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( KİEV ) - Bakan Çavuşoğlu: “Kırım Ukrayna’dır”- “Uluslararası toplum bu uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır” KİEV



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kiev’de düzenlenen Kırım Platformu Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmasında, “Bu zirve çabalarımızı koordine etmek, barışçıl ve kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla önemli bir başlangıcı oluşturacaktır. Kırım Ukrayna’dır” dedi.

Avrupa Birliği ve NATO’ya bağlı ülkeler olmak üzere toplam 44 ülkenin Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katıldığı Kırım Platformu Zirvesi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştiriliyor. Zirvede Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği konuşmasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e gerçekleştirilen zirve nedeniyle teşekkür etti. Kırım’ın ilhakına değinen Çavuşoğlu, “Kırım’ın yasadışı ve meşru olmayan ilhakından bu yana 7 yıldan fazla bir süre geçti. Bizim Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum bu, uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır. Bizler Kırım Platformunun, taahhütlümüzü ve dayanışmamızı göstermek için etkin bir platform olduğuna ve olacağına inanıyoruz. Kırım problemi sadece toprakla ilgili bir problem değil, aynı zamanda insanlarla, halkla ilgili bir sorundur. Her iki ülkede de büyük bir tatar topluluklarının yaşadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı. “Diplomasi yoluyla barışçıl çözüm, önümüzdeki tek yol” Türkiye’de aynı zamanda milyonlarca Tatar kökenli vatandaşın olduğunu sözlerine ekleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ünlü Tatar düşünür İsmail Gaspıralı ‘düşmek kolaydır ancak tekrar ayağa kalkmak zordur’ der. Ancak, Tatarlar tarihlerindeki bütün zorluklardan sonra ayağa kalkmayı başarmış bir millettir. Bu çerçevede parlamento ile birlikte Devlet Başkanı Zelenskiy’e, Kırım Tatarlarının Ukrayna’nın yerli haklarından biri olarak tanınması konusunda gösterdikleri çaba için teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki Kırım platformu, Kırım Tatar Milli Meclisi ile yakın bir işbirliği içinde olacaktır. Bu platform aynı zamanda Kırım’da ilgili küresel bir farkındalık geliştirmek için bir yol olmalıdır” dedi.

Çavuşoğlu, “Mevcut durumda bu problemin kolay bir çözümü yok ve maalesef BM mekanizmaları dahil olmak üzere uluslarasın sistem bunu çözmek için iyi tasarlanmış durumda değil. Yine de diplomasi yoluyla barışçıl çözüm, önümüzdeki tek yol. Bu tabii ki etkin bir koordinasyonu gerektiriyor ve bu zirve çabalarımızı koordine etmek, barışçıl ve kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla önemli bir başlangıcı oluşturacaktır. Kırım Ukrayna’dır” diye konuştu.



