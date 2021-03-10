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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

İkili görüşme

( BİŞKEK ) BİŞKEK

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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan’daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ülkelerine yaptığı resmi ziyaretin son durağı olan Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda güncel işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız mevkidaşı Caparov'a selam ve en iyi dileklerini ileten Çavuşoğlu, Türk tarafının Kırgızistan ile yakın ilişkiler kurmayı önemsediğini belirtti.
Çavuşoğlu, Türk tarafının ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verdiğini vurguladı. Caparov da görüşmede iki ülke arasındaki kültürel ve insani iş birliğinin üst düzeyde olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kırgızistan'ın 4’üncü Dünya Göçebe Oyunlarını düzenleme konusunda Türkiye ile tecrübelerini paylaşmaya ve yardımda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.
Görüşmenin ardından tarafların karşılıklı çıkarların tüm alanlarında ikili işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını ifade ettikleri belirtildi.
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