- Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katıldı. Bakan Çavuşoğlu buradaki temasları kapsamında Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile bir araya geldi.
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