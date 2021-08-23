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- Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü

Aile fotoğrafı

( KİEV ) KİEV

Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katıldı.
Bakan Çavuşoğlu buradaki temasları kapsamında Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile bir araya geldi.
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