- Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid’de İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya’nın davetine icabetle İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Temaslarına başlayan Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Laya daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi hazırlıklarının da görüşülmesi bekleniyor.



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