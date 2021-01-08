Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti

- Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Laya ile heyetler arası görüşmeye başkanlık etti

Görüşmeden detay

( MADRİD ) MADRİD

İspanya Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid’de İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya’nın davetine icabetle İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Temaslarına başlayan Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Laya daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi hazırlıklarının da görüşülmesi bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Süper Kupa Madrid'in!Süper Kupa Madrid'in!
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
İspanya -Türkiye Euro 2016İspanya -Türkiye Euro 2016
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı