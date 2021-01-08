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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı Laya ile görüştü - Bakan Çavuşoğlu, İspanya'da

- Bakan Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı Laya ile görüştü - Bakan Çavuşoğlu, İspanya'da

karşılama

İspanya Uluslararası Başkent 

-görüşme detay

( MADRİD ) - Bakan Çavuşoğlu, İspanyalı mevkidaşı Laya ile görüştü- Bakan Çavuşoğlu, İspanya'da MADRİD

- Resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya’nın davetine icabetle İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Temaslarına başlayan Bakan Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu'nun, İspanyol mevkidaşıyla görüşmelerinde, ikili ilişkiler ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Söz konusu ziyaret ile ayrıca, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi hazırlıklarının da görüşülmesi bekleniyor.
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