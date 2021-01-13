- Bakan Çavuşoğlu, İslamabad’da Türk okulunu ziyaret etti

-Çocukların karşılaması

-Çavuşoğlu’nun okulu gezmesi

-Toplantı salonuna geçilmesi

-İki ülke marşlarının okunması

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-Bakan Çavuşoğlu’nun öğrencilere hitap etmesi

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(İSLAMABAD) İSLAMABAD



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslamabad’da Türk okulunu ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslamabad temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilen ve daha sonra Pakistanlı mevkidaşı Şeyh Mahmut Kureyşi ile görüşen Bakan Çavuşoğlu İslamabad’da bulunan Türk okulunu ziyaret etti. Okul girişinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Çavuşoğlu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulu gezen Çavuşoğlu daha yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerin geleneksel dans gösterisi gerçekleştirdiği ziyarette Çavuşoğlu, öğrencilere hitap etti. Öğrencilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Devletimiz tarafından kurulan Maarif Vakfı kısa sürede tüm dünyada bir marka haline geldi. Avrupa’dan Afrika’ya, Asya’ya kadar tüm dünyada faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bugün 42 ülkede 331 okul, 1 üniversite, 12 eğitim merkezi ve 40 binden fazla öğrenci ile hızlı bir şekilde büyüyor. Ziyaret ettiğim her ülkede ve özellikle burada Maarif Vakfının başarılarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizler Anadolu irfanını tüm dünyaya taşıyorsunuz ve Anadolu irfanı sizlerle beraber tüm dünyaya barış yayıyor” ifadelerini kullandı. “Kurtuluş Savaşı’nda atalarınızın bize verdiği destek hafızalarımızda” Türkiye ve Pakistan’ın iki kardeş ülke ve halk olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bayraklarımızdaki hilal ve yıldızdan, dinimize ve kültürümüze, tarihimize kadar çok ortak yanımız var. Kurtuluş Savaşı’nda atalarınızın bize verdiği destek hafızalarımızda, hiçbir zaman unutmayacağız. Biz de bugün tüm güzümüzle kardeş Pakistan ve Pakistan halkının yanındayız. Pakistan hukuku, Pakistan’daki okulları Maarif Vakfına vererek işin ehline teslim etmiştir. Sizlerin de gayretleri ile 10 ilde eğitimini sürdürmektedir. Bugün sizleri desteklemek ve gücünüzü arttırmak için Pakistan Milli Eğitim Bakanı Şevket Mahmut kardeşim ile bir anlaşma imzaladık. Bugün imzaladığımız anlaşma Pak-Türk Maarif Vakfının hukuki zeminini daha da güçlendirecek, kurumsallaşmasını sağlayacak ve Pakistan’da yeni okullar açmamızın önünü açacak” ifadelerini kullandı. Öğrencilere seslenen Bakan Çavuşoğlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Sizlerle beraber Pakistan’ın eğitimine ve geleceğine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler de yarın bu ülkeye, Pakistan halkına öğretmen, diplomat vali iş insanı, bilim inşadı, doktor, mühendis olarak hizmet edeceksiniz. Sevgili öğrenci kardeşlerim, aileleriniz kaliteli eğitim almanız için fedakarlıklar yapıyor sizler de iyi eğitimle, başarılarınızla ailenizin ve bizlerin gururu olacaksınız. Günün birinde buradan yetişen kardeşimizin Pakistan Dışişleri Bakanı olarak görev yapmasını ve bu kürsüde dinlemeyi çok arzu ederiz. Sizler, burada Yetişen öğrenciler Türkiye bursları ile ülkemize de üniversite eğitimi için geliyor” ifadelerini kullandı. Maarif Vakfının Pakistan’da da üniversiteler açmayı planladığı haberini veren Bakan Çavuşoğlu, “Biz de bunu destekliyoruz” dedi.

Pakistan’da dizilerin yayınlandığı zaman kimsenin sokakta olmadığını sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Türk hükümeti ve halkı olarak yanınızdayız ve destekçiniziz” ifadelerini kullandı.



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