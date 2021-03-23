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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

-Çavuşoğlu ve Raab görüşmesinden detay görüntüler

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

İngiltere Sosyal Medya Terörle Mücadele Toplantı Barış Süreci 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ilk gününün ardından Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi. Çavuşoğlu’ndan terörle mücadele vurgusu Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden toplantının ilk gününe dair yaptığı paylaşımda, “Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız. Libya'da istikrarın tesisi için desteğimiz sürecek. PKK/YPG Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek. İttifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık” dedi.

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