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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Grliç ile ikili görüşme gerçekleştirdi

- Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Grliç ile ikili görüşme gerçekleştirdi

- Mevlüt Çavuşoğlu ve Gordan Grliç'in ikili görüşme öncesi görüntüleri

( ZAGREB ) ZAGREB

Deprem Kamera Gesi Deprem Bölgesi 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan temaslarının ardından dün akşam saatlerinde geldiği Hırvatistan’da temaslarına başladı.
İlk temasları kapsamında Hırvatistan Başbakan Yardımcısı Tomo Medved ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç eşliğinde deprem bölgesi Petrinja ziyaretinin ardından Bakan Çavuşoğlu, Bakan Grliç ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, ikilinin görüşme öncesi bir araya geldiği anlar ise kameralara yansıdı.
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