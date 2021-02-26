- Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan’da deprem bölgesini ziyaret etti

-Deprem kriz merkezini ziyaret

-Yetkililerden bilgi alınması

-Konteyner evlerin yer aldığı alanı ziyaret,

-Şehir merkezinde depremde hasar gören bölgeyi ziyaret

-Detay



( ZAGREB ) ZAGREB



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Hırvatistan’da deprem bölgesi Petrinja’yı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan temaslarının ardından akşam saatlerinde geldiği Hırvatistan’da temaslarına başladı.

İlk olarak deprem bölgesi Petrinja’ya gelen Bakan Çavuşoğlu’na Hırvatistan Başbakan Yardımcısı Tomo Medved, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç eşlik etti. Deprem kriz merkezini ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Konteyner evlerin yer aldığı alanı da ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, şehir merkezinde depremde hasar gören bölgede halk ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölge halkı konteyner evlerde kalanlarla sohbet eden Çavuşoğlu’na ve Türkiye’ye teşekkürlerini sundu.



loading...