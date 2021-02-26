- Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç tarafından kabul edildi



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Hırvatistan’daki temaslarına devam ediyor. İlk temasları kapsamında Hırvatistan Başbakan Yardımcısı Tomo Medved ve Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç eşliğinde deprem bölgesi Petrinja ziyaretinin ardından Bakan Çavuşoğlu, Bakan Grliç ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından kabul edildi.



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