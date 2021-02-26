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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu ve Hırvatistan Başbakanı Plenkoviç görüşmesi

( ZAGREB ) ZAGREB


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Hırvatistan’daki temaslarına devam ediyor. Temasları kapsamında Hırvatistan Başbakan Yardımcısı Tomo Medved, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç ile görüşen ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, daha sonra Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ile bir araya geldi.
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