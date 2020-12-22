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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu Marsudi baş başa görüşme detay

Savunma Sanayi Diplomat Başkent 

-Heyetlerarası görüşme detay

( JAKARTA ) JAKARTA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Endonezya'da Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, anlaşmalar çerçevesinde Diplomatik Personel Eğitim Mutabakat Zaptı imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünde geldiği Endonezya'da temaslarına başladı.
Bakan Çavuşoğlu, başkent Jakarta'da Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından yapılan anlaşmalar gereği Diplomatik Personel Eğitim Mutabakat Zaptı imzalandı. Çavuşoğlu görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diplomatik ilişkilerimizin 70'inci yıldönümünde Endonezya Dışişleri Bakanı kardeşim Retno Marsudi'yle bir araya geldik. Ekonomi ve savunma sanayiinde iş birliğimizi artıracağız. Hedefimiz, ticaretimizi 10 milyar Dolara çıkarmak. Diplomatik personel eğitimi mutabakat zaptını imzaladık" ifadelerini kullandı.
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