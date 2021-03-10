- Bakan Çavuşoğlu, Cengiz Aytmatov Müzesi'ni ziyaret etti

-Bakan Çavuşoğlu’nun KTMÜ laboratuvar ve sağlık ocağını ziyaret etmesi



( BİŞKEK ) BİŞKEK



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan’da Cengiz Aytmatov Müzesi’ni ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te temaslarına devam ediyor. Ziyareti kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilen Çavuşoğlu, daha sonra Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı, daha sonra Bişkek’te bulunan Cengiz Aytmatov Müzesi’ni gezdi. Müze hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, Aytmatov’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraflarının da yer aldığı fotoğraf galerisini gezdi. Cengiz Aytmatov’un ailesi ile tanıştığını ifade eden Çavuşoğlu, “Cengiz Aytmatov gibi aydınlarımızın eserlerini, düşüncelerini gelecek nesillere taşımak. Türkiye’de çok sevilen ve takdir edilen bir kişiydi. Hala adeta bir kahraman gibi bilinir ve yeni nesiller de öğrenir” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Covid-19 testlerinin yapılacağı laboratuvar ve sağlık ocağının açılışına katıldı.

Sağlık ocağını gezen Bakan Çavuşoğlu, yetkililerden bilgi aldı.



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