- Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de - Bakan Çavuşoğlu, NATO Konsey Toplantısı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel’de aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Çavuşoğlu toplantı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.





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