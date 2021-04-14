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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de - Bakan Çavuşoğlu, NATO Konsey Toplantısı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

- Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de - Bakan Çavuşoğlu, NATO Konsey Toplantısı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Aile fotoğrafı çekimi

( BRÜKSEL ) - Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de- Bakan Çavuşoğlu, NATO Konsey Toplantısı öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı BRÜKSEL

İngiltere Toplantı Çekim Başkent İtalya 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel’de aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel'e geldi. Bakan Çavuşoğlu toplantı öncesi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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