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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda konuştu - 'İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü'

- Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda konuştu - 'İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü'

Çavuşoğlu'nun konuşması

( NEW YORK ) - Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda konuştu - "İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü" NEW YORK

Politika Hapishane Savaş Suçu Toplantı Saldırı 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında "İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında konuştu.
İsrail’in saldırılarının etnik temizlik ve ilhak politikalarının bir parçası olduğunu ifade ederek, "İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü" dedi.
Çavuşoğlu, “Bu saldırgan eylemler savaş suçu teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu vahşet karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” dedi.
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, İsrail’i eleştirenlerin anti-semitizm ile suçlandığını dikkat çekerek, anti-semitizmin eleştirenleri susturmak için kullanıldığını belirtti.

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