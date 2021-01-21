- Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Wilmes ile bir araya geldi



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilms ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Brüksel’deki temaslarına Avrupa Parlamentosu (AP) ile başlayarak, Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve AP Milletvekili Ryzsard Czarnecki ile görüşmüş, ardından Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky tarafından kabul edilmişti. Bakan Çavuşoğlu daha sonra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell Fontelles ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirmiş, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. Çavuşoğlu, Borell ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.



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