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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu Batı Trakya’da

- Bakan Çavuşoğlu Batı Trakya’da

havaalanı karşılanma

( DEDEAĞAÇ ) DEDEAĞAÇ

Nani 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle görüşmek üzere Yunanistan’a geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle görüşmek üzere Yunanistan’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, Dedeağaç Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Çavuşoğlu'nun Batı Trakya'daki temaslarının ardından Atina'ya gitmesi bekleniyor.
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