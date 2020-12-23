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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti

- Bakan Çavuşoğlu, Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti

Çavuşoğlu'nun ziyareti

Gaba Irak 

-Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret
-Çavuşoğlu'nun çelenk bırakması
-Detay

( DAKKA ) DAKKA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş'te Bangabandhu Anıt Müzesini ziyaret etti, çelenk bıraktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya temaslarının ardından dün akşam saatlerinde Bangladeş'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun yüzüncü yıl dönümünde Bangabandu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti, Bangabandu’nun saygıdeğer anısına defter imzaladı ve çelenk bıraktı.
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