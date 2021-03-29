- Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sonrasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



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