- Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Dağlık Karabağ’daki son gelişmeler kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım