- Bakan Çavuşoğlu, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de bulunan AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. İlk olarak NATO Karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve AB ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.



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