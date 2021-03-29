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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile görüştü

-Çavuşoğlu, Atmar görüşmesinden detay görüntüler

( DUŞANBE ) DUŞANBE

Brahman Sosyal Medya Toplantı Barış Süreci 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan’da Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sonrasında Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu görüşme ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Afgan mevkidaşım kardeşim Hanif Atmar’la Afganistan’daki barış sürecini değerlendirdik. İstanbul’da düzenleyeceğimiz toplantının hazırlıklarını görüştük. Afganistan için barış ve istikrar çabalarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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