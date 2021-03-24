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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Blinken'ın görüşmesinden kareler

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Başkent Yüz Yüze 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ikinci gün oturumuna katılması beklenen Çavuşoğlu, Brüksel’de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi. İki Bakan, Blinken’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
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