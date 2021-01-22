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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, AB Konseyi Başkanı Michel görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, AB Konseyi Başkanı Michel görüştü

Çavuşoğlu’nun gelişi

-Michel’in karşılaması
-Detay

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. İlk olarak NATO Karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Çavuşoğlu ve Michel’in başkanlığında gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmede AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.
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