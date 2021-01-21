- Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borell İle Görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borell ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelmişti. Brüksel’deki temaslarına Avrupa Parlamentosu (AP) ile başlayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve AP Milletvekili Ryzsard Czarnecki tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu daha sonra, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell Fontelles ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Borell, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.





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