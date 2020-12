- Bakan Çavuşoğlu: “32 kat şeklinde Türk Evi’nin inşaatı önümüzdeki yıl bitecek” - Bakan Çavuşoğlu: “Türk Evi’nin inşaatı yüzde 90 tamamlanmış durumda” - Bakan Çavuşoğlu: “Ülkemize yakışır yeni Büyükelçilik, Başkonsolosluk binalarını k...

-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan2ın mesajının yansıtılması

-Açılış töreninden detay



( DAKKA ) - Bakan Çavuşoğlu: “32 kat şeklinde Türk Evi’nin inşaatı önümüzdeki yıl bitecek”- Bakan Çavuşoğlu: “Türk Evi’nin inşaatı yüzde 90 tamamlanmış durumda”- Bakan Çavuşoğlu: “Ülkemize yakışır yeni Büyükelçilik, Başkonsolosluk binalarını kazandırmaktan büyük onur duyuyorum” DAKKA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliğinin Yeni Hizmet Binasının açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, “10 katlı Türk Evi’nin yerine araziyi de genişleterek 3 bodrum kat ve 32 kat şeklinde Türk Evi’nin inşaatı önümüzdeki yıl bitecek. Şu anda inşaat yüzde 90 tamamlanmış durumda” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya temaslarının ardından dün akşam saatlerinde Bangladeş'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Bangladeş'in kurucu lideri Bangabandu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun yüzüncü yıl dönümünde Bangabandu Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Bangladeşli mevkidaşı A.K. Abdul Momen ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha sonra Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliğinin Yeni Hizmet Binasının açılış törenine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında Dakka’da verimli toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Momen’ın Ankara ziyaretine değinen Bakan Çavuşoğlu, ziyareti sırasında Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliğini resmi olarak açtıklarını sözlerine ekleyerek, “Bu açılışların Bangabandu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğum gününün 100. Yılına denk gelmesi de ayrıca anlamlıdır. Bangabandu Şeyh Mucibur Rahman'ın mirası Bangladeş kalkındıkça yaşıyor. Bu büyükelçilikleri karşılık olarak tahsis ettiğimiz araziler üzerine inşa ettik” dedi.

“Türkiye’ye ve Bangladeş’e yakışır bir şekilde bina inşa etmek istedik” Binanın modern olduğunu ve Türk kültürünü yansıttığını ve en önemlisi akıllı bina inşa edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Hem Türkiye’ye hem de kardeş Bangladeş’e yakışır bir şekilde bina inşa etmek istedik. Dünyanın her yerinde ülkemize yakışır yeni Büyükelçilik, Başkonsolosluk binalarını kazandırmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bu büyükelçilik yerleşkesini bu anlayışla inşa ederken, çalışma arkadaşlarımıza verimli çalışacak ortam hazırlamak istedik. Çalışma arkadaşlarımıza lojmanlar inşa ederek güvenli bir şekilde hep birlikte yaşamalarını sağlamak istedik. Bu ortamda buraya gelen tüm Bangladeşli hatta üçüncü ülke vatandaşlarına da en güzel şekilde hizmet vermek istedik” ifadelerini kullandı. “Türk Evi’nin inşaatı yüzde 90 tamamlanmış durumda “Tasarruf dönemine rağmen dünyadaki en büyük misyonumuzu New York’ta inşa ediyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “10 katlı Türk Evi’nin yerine araziyi de genişleterek 3 bodrum kat ve 32 kat şeklinde Türk Evi’nin inşaatı önümüzdeki yıl bitecek. Şu anda inşaat yüzde 90 tamamlanmış durumda. Yaklaşık 30 sene önce eğitim için New York’a gittiğimde BM binasının karşısında 10 katlı Türk Evi binamız vardı. İlk günlerimde ziyaret ettim, Büyükelçiliğimiz başkonsolosluğumuzun yanında iki ülkenin misyonu vardı: KKTC ve Bangladeş. İşte bu bile Türkiye ile Bangladeş arasındaki kardeşliği gösteriyor” İlişkilerin daha fazla alanda genişletilmesi için çalışmaların süreceğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, “2021 yılında Cumhurbaşkanımız da kardeş Bangladeş’i ziyaret etmeyi planlıyor. Bugün resmi olarak açılışını yaptığımız hizmet binamız sadece burada yaşayan vatandaşlarımızın evi değil, aynı zamanda tüm Bangladeşli kardeşlerimizin evidir. Büyükelçiliğimiz ve tüm kurumlarımız tüm kurumlarımızla birlikte Bangladeşli kardeşlerimizi ve diğer ülke vatandaşlarını ağırlamaktan mutluluk ve onur duyacaktır” ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışa özel mesajı ise konuşmaların ardından sinevizyon ekranına yansıtıldı.



loading...