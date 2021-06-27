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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK Yönetim Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakanlıkça paylaşılan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

General Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Kabir Ziyareti Irak 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyareti sonrası OYAK’ın 61’inci Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.
OYAK’ın 61’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve OYAK Yönetim Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’un başında OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş ile OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar, Aslanlı Yol’dan geçerek mozoleye çıktı. Bakan Akar tarafından “OYAK” yazılı çelengin Atatürk’ün mozolesine bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Mozoleye çıkan merdivenlerde çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında Misak-ı Millî Kulesi’ne geçen Bakan Akar, burada Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı. Ziyaretin ardından Merkez Orduevine geçen Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi OYAK’ın 61’inci Olağan Genel Kuruluna katıldı.

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