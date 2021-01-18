Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Akar ve Orgeneral Güler’den sürpriz Irak ziyareti

- Bakan Akar ve Orgeneral Güler’den sürpriz Irak ziyareti

-Ziyaretten görüntü

( BAĞDAT ) BAĞDAT

Terörle Mücadele General Askeri Tören 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler resmi ziyarette bulunmak üzere Bağdat’a geldi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde ilk durağının Irak Savunma Bakanlığı olması bekleniyor. Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak Akar ve Orgeneral Güler’in, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi dahil olmak üzere bazı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.Görüşmelerdeki temel konunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin olacağı belirtiliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
İstanbulda Paralel Yapı Operasyonuİstanbulda Paralel Yapı Operasyonu
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı