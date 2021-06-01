Bakan Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 110’uncu yılını kutladı

-Bakan Akar'ın konuşması



( ANKARA ) ANKARA



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Hava Kuvvetlerinin 110'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile bir araya geldi. Bakanlık'taki kabulde konuşan Akar, kurulduğu günden bugüne kadar nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla asil milletinin daima gurur kaynağı olan Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 110’uncu yılını kutladı. "Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini sağlayan en önemli unsurlardan biri Hava Kuvvetlerimizdir" diyen Akar, hava kuvvetlerinin semaların korunmasından terörle mücadele harekatına, Doğu Akdeniz’deki hak, alaka ve menfaatlerin savunulmasından insani yardım faaliyetlerine kadar birçok alanda elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olduğunu kaydetti.

Devlet ve hükumet olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, desteği ve teşvikiyle bir taraftan Silahlı Kuvvetlerin eğitiminin en iyi şekilde yapılması için gerekli imkanlarının sağlandığını diğer taraftan da üstün teknolojiyi yakalamak ve sürdürmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Bunların yanı sıra özellikle son dönemde terörle mücadele harekatı kapsamında, diğer kuvvetlerimizle koordineli olarak, gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde gerçekleştirilen hava harekatlarında üstün gayret gösteren Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeline teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yerli ve milli imkanlarla hazırlanan birçok projenin hayata geçirilmesiyle Hava Kuvvetlerimiz üstlendiği görevleri çok daha etkin bir şekilde yerine getirecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Akar, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla, minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

