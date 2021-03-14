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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Sağlık Çalışanlarıyla bir araya gelmesi

( ANKARA ) - ANKARA

Gaziler Şehit Fedakarlık Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yapan sağlık personeli ile bir araya geldi. Bakan Akar, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Huzur ve mutluluğun en temel kaynağının sağlık olduğunu vurgulayan Bakan Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğinin altını çizdi. Korona virüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığını ifade eden Bakan Akar, salgının Türkiye'de etkisinin azaltılmasında en büyük payın sağlık çalışanlarında olduğunu ifade etti.
Sağlık çalışanlarının bu süreçteki çaba, gayret ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Bakan Akar, askeri sağlık çalışanlarının görev yerleri ve şartları itibarıyla yerlerinin ayrı olduğunu, Mehmetçiğin olduğu her yerde onlarla omuz omuza görev yaptıklarını vurguladı. Bakan Akar, sözlerinin sonunda kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm şehitleri, hayatını kaybeden sağlık personellerini rahmet, gazileri ise minnetle andığını belirtti.
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