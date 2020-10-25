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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi

- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi

Görüşmeden görüntü

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Alışveriş Savunma Sanayi 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyaretinde Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye tarafından Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulma töreni için Pakistan’a geldi. Bakan Akar, tören öncesinde Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile bir araya geldi. Görüşmede başta savunma sanayii iş birliği olmak üzere ikili ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunuldu.
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