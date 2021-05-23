Bakan Akar, Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetini inceledi

-detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetinin inşa çalışmalarını inceledi.Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Tersane Komutanlığı’na geldi. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve ASFAT’ı ziyaret eden Akar, Türkiye tarafından Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin inşa çalışmalarını yerinde inceledi.İstanbul Tersane Komutanlığı'nda hizmet veren gemi havuzunda da incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında restorasyonu tamamlanan Kalender Kasrı’nın açılış törenine katıldı.

Kalender Kasrı’nın tarihi yapısını koruyarak restorasyonunun gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, “Bu eserleri orijinal şekline uygun olarak yenilemek ve günümüze kazandırmak çok önemli. Buradaki çalışmalar sayesinde övünçle yerli ve yabancı misafirlerimize gösterebileceğimiz tarihimizden bize gelen bir esinti niteliğindeki bu eser ortaya çıktı. Var olan bir eser yeniden hayat kazandı. Emeği geçen herkese en içten duygularla teşekkür ediyorum” dedi.

Akar ve komutanlar, kurdele keserek hizmete aldıkları tarihi 1605 yılına uzanan yapıda incelemelerde bulundu.MİLGEM projesiYerli savunma sanayinin gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT’ın yaptığı 4 MİLGEM korvetinden ikisinin İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda, diğer ikisinin de Karaçi Tersanesi'nde inşasına devam ediliyor. Çalışmaların korona virüs salgınına rağmen planlandığı şekilde takvime uygun sürdüğü kaydedildi.

