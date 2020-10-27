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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Bakan Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov ile görüştü

- Bakan Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov ile görüştü

Akar’ın gelişi

Savunma Sanayi Askeri Eğitim Başkent 

-Görüşmeden detay

( TAŞKENT ) TAŞKENT

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki ziyaretlerine devam ediyor. Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Akar, Sempozyum Sarayı’na geçerek, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile görüştü. Görüşmede, Akar tarafından Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin gerekliliği, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemi, Cumhurbaşkanları düzeyinde varılan mutabakat kapsamında çizilen çerçevede gerekli iş birliğinin hızla yapılmasının gerekliliği ifade edildi.
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