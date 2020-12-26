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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

- Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

GÖRÜŞMEDEN DETAYLAR

( TRABLUS ) TRABLUS

General Eğitim Merkezi Allah Başkent 


- Libya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi. Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Tacura Polis Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Burada Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya gelen Akar, Libya’nın 24 Aralık’ta kutladığı Bağımsızlık Günü’nü tebrik ederek, “Büyük işler başardınız, inşallah bunların tamamını getirip Libyalı kardeşlerimiz huzur, güven ve barış içinde yaşamayı sürdürecek” diye konuştu.
İçişleri Bakanı Başağa da Akar ve komutanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Sizler bizim kardeşimizsiniz” ifadesini kullandı. Başağa ile Akar komutanlarla birlikte daha sonra eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.
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