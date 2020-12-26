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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Bakan Akar, Libya’da askeri törene katıldı

- Bakan Akar, Libya’da askeri törene katıldı

-Törenden görüntüler

( TRABLUS ) TRABLUS

General Askeri Tören Başkent 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın başkenti Trablus'ta askeri törene katıldı.
Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, Trablus’ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar El Meşri görüşmesinin ardından başkentteki askeri törene katıldı.

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