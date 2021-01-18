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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Akar, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

- Bakan Akar, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

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(ANKARA) ANKARA

General 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edildi. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaret kapsamında geldiği Bağdat’taki görüşmelerini sürdürüyor. Başbakan Mustafa Kazımi ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına geçen Akar, Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

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