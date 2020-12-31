- Bakan Akar’ın Libya’da Mehmetçik İle Bir Araya Geldiği Anlar

-Akar yemek yiyor

-Akar konuşma yapıyor

-Konserler



( TRABLUS ) - Bakan Akar’ın Libya’da Mehmetçik ile bir araya geldiği anlar TRABLUS



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldiği anlar görüntülendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Libya’ya resmi ziyarette bulunmuştu. Akar ve komutanlar, ziyaret kapsamında Libya Görev Grubu Komutanlığı’nı da ziyaret ederek, ülkede görevli Mehmetçik ile de bir araya gelmişti. Akar’ın Libya’daki Mehmetçik’i ziyaretine ilişkin anlar görüntülendi. Görüntülerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, askerler ile birlikte karavanadan yemek yedi. Akar yemeğin ardından konuşma yaparak, ülkede görev yapan asker ile personelin yeni yılını kutladı. Daha sonra Türkiye’den gelen sanatçılar Esat Kabaklı, Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan konser veriyor. Program sayesinde moral depolayan Mehmetçik, türkülere alkışlarla coşkulu bir şekilde eşlik etti.



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