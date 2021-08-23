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Bakan Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı ile anlaşma imzaladı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı ile anlaşma imzaladı

Bakan Akar, Ekvator Ginesi Savunma Bakanı ile anlaşma imzaladı

karşılama

İmza Töreni 

-imza töreni
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Victoriano Bibang Nsue Okomo, savunma iş birliği anlaşması imzaladı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ekvator Ginesi Savunma Bakanı Tümg. Victoriano Bibang Nsue Okomo, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Akar ve Bakan Okomo, iki ülke arasında savunma iş birliği anlaşması imzaladı.
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