Bakan Akar, Denizkurdu 2021 Tatbikatı’nı yerinde takip ediyor

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( ANKARA ) ANKARA



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Denizkurdu 2021 Tatbikatı’nın Doğu Akdeniz’deki “seçkin gözlemci günü” faaliyetlerini takip ediyor. Milli üretim Bayraktar SİHA’dan atılan yerli üretim akıllı mühimmat MAM-L hedefleri vururken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı üstün yetenek ve kabiliyetlerini sergiliyor. Seçkin gözlemci günü faaliyetleri Bakan Akar’ın tatbikatın “sancak gemisi” TCG Salihreis’e gelmesinin ardından başladı.

Gemiye gelişinde denizcilik adetlerine uygun olarak “silistre” adı verilen denizci düdüğü çalınan Akar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı. Geminin adının yazdığı şapka takdim edilen Akar ve TSK komuta kademesi daha sonra tatbikatı takip edecekleri alana geçtiler. Limandan ayrılan Bakan Akar’ı taşıyan sancak gemisi için TCG Oruçreis tarafından 19 pare selamlama atışı yapıldı. SAS timlerinin” taktik pençe harekatı” ile denizde sürüklenen mayınları imha ettiği tatbikatta, SAT timleri de yetenek ve kabiliyetlerini sergiledi. Helikopterden denize atılan SAT personeli belirlenen hedefleri su altından imha ederken bir başka SAT timi ise adaya paraşütle inerek buradaki hedefleri vurdu. SAT harekatı kapsamında bir başka SAT timi de helikopterden halatla serbest kayma yöntemi ile hedef gemiye inerek burada harekat gerçekleştirdi. Faaliyetlerini başarıyla tamamlayan SAT timleri, yerli ve milli üretim SAT botları ile sancak gemisinin yanından selamlama geçişi yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da faaliyetlerini başarıyla tamamlayan personeli selamladı. Milli gurur Tatbikat, demirli mayının imha edilmesi ile devam etti. TCG Alanya tarafından belirlenen mayın, otonom sualtı aracı ile tespit edilmesinin ardından mayın dalgıçları tarafından imha edildi. Tatbikatta denizaltı savunma harbi de icra edildi. Bu kapsamda Seahawk helikopterinden denize sonar daldırıldı. Helikopter tarafından denizaltının tespit edilmesinin ardından bölgeye deniz karakol uçağı sevk edildi. Uçaktan yapılan torpido atışı ile denizaltı vuruldu. Denizde gemiler arasında akaryakıt ikmalinin de yapıldığı tatbikatta Bayraktar SİHA’dan MAM-L ve Seahawk helikopterinden yapılan Hellfire güdümlü mermi atışları ile hücum botlarından yapılan top atışlarıyla hedefler vuruldu. Çevre hassasiyeti Seçkin Gözlemci Günü kapsamında faaliyetlerin sunumunu yapan Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, tüm faaliyetlerde mühimmat miktarının asgari düzeyde tutulduğunu, bu sayede deniz canlılarına ve çevreye zarar verilmediğini vurguladı. Öte yandan Denizkurdu 2021 tatbikatı 25 Mayıs’ta birlik ve gemilerin limanlarından hareketinin ardından başladı.

Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 133 suüstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katıldı.

Harekatla karargahların ve harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğini denetlemek, çok tehditli ortamda karar verme süreçlerini değerlendirmek, müşterek çalışabilirlik usullerini ve karşılıklı destekleme imkanları kabiliyetlerini denemek ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının eğitim seviyelerini yükseltmek amaçlanmaktadır. Tatbikatın seçkin gözlemci gününe Katar Donanma Komutanı Abdulla Ali Al Mazroey’in yanı sıra 25 ülkenin askeri ataşesi de katıldı.

(UTK-

