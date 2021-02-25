Bakan Akar'dan Şehit Harun Turhan'ın ailesine taziye ziyareti

-Hulusi Akar'ın şehit evinden çıkış görüntüleri -Vatandaşlarla konuşması
( ANKARA ) ANKARA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit Harun Turhan'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşmüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehidin Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan aile evine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından aracına binmeden önce vatandaşlara "Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandi. (Mİ-
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