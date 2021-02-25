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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Akar'dan Şehit Harun Turhan'ın ailesine taziye ziyareti

Bakan Akar'dan Şehit Harun Turhan'ın ailesine taziye ziyareti

Hulusi Akar'ın şehit evine geliş görüntüleri

Şehit Çatışma Teröristler Taziye Ziyareti 

-Hulusi Akar'ın şehit evinden çıkış görüntüleri
-Vatandaşlarla konuşması

( ANKARA ) ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit Harun Turhan'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşmüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehidin Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan aile evine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından aracına binmeden önce vatandaşlara "Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandi. (Mİ-
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