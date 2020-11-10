Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan’da

- Bakan Akar, Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Fidan Azerbaycan’da

görüşme detay

( ANKARA ) ANKARA

General İlham 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Yukarı Karabağ’da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tebrik etti. Görüşmeye, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement