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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Akar, Budapeşte Türk Şehitliği’ni Ve Gül Baba Türbesi’ni Ziyaret Etti

- Bakan Akar, Budapeşte Türk Şehitliği’ni Ve Gül Baba Türbesi’ni Ziyaret Etti

Akar ve Benko’nun Türk Şehitliği ziyareti

Şehit Ulusal Marş Anma Töreni Saygı Duruşu Başkent 

-Gül Baba Türbe ziyareti

( BUDAPEŞTE ) - Bakan Akar, Budapeşte Türk Şehitliği’ni ve Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti BUDAPEŞTE

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Macaristan’da Macar mevkidaşı Tibor Benko ile birlikte Budapeşte Türk Şehitliği’ni ve Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya ziyaretinin ardından dün Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geçti. Akar, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Budapeşte’de havalimanında, Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko tarafından karşılandı. Budapeşte Türk Şehitliği’ni ziyaret eden Akar ve Benko, Türk Şehitliği’ndeki anma töreninde 1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri anısına yapılan anıta çelenk koydu. İki ülkenin ulusal marşlarının çalındığı törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Akar ve Benko şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı. Akar daha sonra, beraberinde Benko ile Gül Baba Türbesi’ni de ziyaret etti. Gül Baba Kültür Merkezi’ni de gezen Akar ve Benko, merkezin çalışmalarına ve sergi salonundaki eserlere ilişkin bilgi aldı.
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