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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic ile görüştü

Bakan Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic ile görüştü

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( ANKARA ) - ANKARA

Alışveriş Savunma Sanayi Askeri Eğitim 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sıfet Podzic ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic'i Milli Savunma Bakanlığında törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar tarafından, Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü kutlanırken, iki ülke arasındaki ortak geçmiş ile dayanışma ve güven ilişkisine vurgu yapıldı. Ayrıca, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik çalışmalara verilen önem ifade edildi. Görüşmelerin sonunda, Milli Savunma Bakanı Akar ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Podzic tarafından Türkiye ve Bosna Hersek arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı. (MH-
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