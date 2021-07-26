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Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınıf hattında inceleme ve denetim yapıyor
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınıf hattında inceleme ve denetim yapıyor

Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınıf hattında inceleme ve denetim yapıyor

Bakan Akar'ın 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme yapmasından görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

General Sınır Ötesi Konferans 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye’nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri’nde inceleme ve denetim yapıyor. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, sınır hattında yer alan ve Suriye’nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri’ne geçti. Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar’ın sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelmesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alması ve talimatlar vermesi bekleniyor. (MC-
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