Bakan Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile bir araya geldi



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Peleshi'yi Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı. İlk olarak baş başa görüşen Savunma Bakanları daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği imkânlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde, Millî Savunma Bakanı Akar tarafından, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki yakın iş birliğine vurgu yapıldı. Balkanlar’daki kalıcı barış ve istikrarın korunmasının önemi ifade edildi. İki ülke arasındaki askerî eğitim ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkânlar dile getirildi.

FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemi belirtildi.



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