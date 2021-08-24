Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti

Bakan Akar, 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu sevk ve idare etti

Bakan Akar'ın operasyonu sevk ve idare etmesinden görüntüler

Terör Operasyon General Hava Harekatı İstihbarat 

-Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden detaylar

( ANKARA ) - ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefinin hava harekatı ile imha edildiği operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli şekilde gerçekleştirilen hava harekatında 28 terör hedefi imha edildi. 20’den fazla uçağın katıldığı hava harekatını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti. Bakan Akar’ın terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak emniyetli şekilde üsse döndü. Bakan Akar’ın sabahın erken saatlerinde gerçekleşen operasyonu sevk ve idare etmesi esnasında ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal eşlik etti. (MC-BC -
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı