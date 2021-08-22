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Bahşiş için canlarını hiçe sayan çocukların silecekleri asıldığı anlar kameralara yansıdı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Bahşiş için canlarını hiçe sayan çocukların silecekleri asıldığı anlar kameralara yansıdı

Bahşiş için canlarını hiçe sayan çocukların silecekleri asıldığı anlar kameralara yansıdı

Çocukların yolu kesmesi

Yarış Hafta Sonu Çalışan Çocuklar Kamera Tatİl 

-Gelin arabasından bahşiş almaya çalışmaları
-Bahşiş alana kadar vazgeçmemeleri
-Aracın önüne tutunarak ilerleyeme çalışmaları

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da hafta sonu düzenlenen sünnet ve düğün otomobillerini gözlerine kestiren çocukların, bahşiş almak için verdikleri çaba yürekleri ağızlara getirdi. Otomobillerden bahşiş alamayan bazı çocukların ise, sileceklere tutunarak ilerleyeme çalışması dikkat çekti. Hafta sonu tatiliyle birlikte sünnet ve düğün merasimlerini fırsat bilen çocuklar, eski gelenekleri yanlış yaşatmaya çalışıyor. Düğün ve sünnet arabalarının önünü keserek bahşiş almaya çalışan gençler, canlarını ise hiçe sayıyor. Gelin arabasından bahşiş almak için birbirleriyle yarışan çocuklar hem kendilerini tehlikeye atıyor, hem de sürücülere zor anlar yaşatıyor. Canlarını hiçe sayarak araçların önüne atlayan, bahşiş alamamaları halinde kaputa ve sileceklere asılarak gitmeye çalışan çocuklar, herkesin yüreğini ağzına getirdi. (AÇ-
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