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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Bahreyn, İsrail'de büyükelçiliğini açacak

- Bahreyn, İsrail'de büyükelçiliğini açacak

İsrail'de yapılan basın toplantısı

( TEL AVİV ) TEL AVİV

Diplomat Basın Toplantısı Toplantı Başkent İsrail 


- Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Ez-Zeyani, Bahreyn’in İsrail'de büyükelçiliği yakından açılacağını duyurdu. İsrail ve Bahreyn arasında normalleşme kapsamında bugün İsrail’e ziyaret eden Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Ez-Zeyani, Bahreyn’in İsrail'de büyükelçilik açma planını duyurdu. Bahreyn heyetinin gelmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklama yapan Ez-Zeyani, “İsrail’de Bahreyn büyükelçiliği açmak için gerekli prosedürleri başlattık ”dedi.
İsrail ise Bahreyn’in başkenti Manama’da büyükelçiliğini açmak için onay aldığını da duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, “İsrail bu yıl sonunda Bahreyn’de büyükelçiliğini açmaya umuyor. İsrail'deki Bahreyn Büyükelçiliği de yıl sonunda açılacak. Görüşmelerimizde büyükelçiliklerin en kısa zamanda açılmalarına karar verdik ” ifadelerini kullandı. Bahreyn heyetinin ziyareti "tarihi ziyaret olarak " adlandıran Aşkenazi, “Son birkaç ayda büyük ve pozitif bölgesel gelişmeler oldu. Bahreyn heyetinin ziyareti İsrail'in hayal ettiği barışın sembolü” diye konuştu.
Aşkenazi, Bahreyn ile ekonomik işbirliği güçlendirmek için İsrailli diplomatlara talimatını verdiğini da vurguladı. Öte yandan, İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" 15 Eylül tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı.
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