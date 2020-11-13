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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Bahreyn Başbakanı el-Halife toprağa verildi

- Bahreyn Başbakanı el-Halife toprağa verildi

cenaze detay

( MANAMA ) MANAMA

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- Geçtiğimiz Çarşamba günü ABD'deki bir hastanede hayatını kaybeden Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman el-Halife, bugün Bahreyn'de düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bahreyn Başbakanı 84 yaşındaki Halife bin Selman el-Halife, geçtiğimiz Çarşamba günü ABD'deki hastanede hayatını kaybetmişti. El-Halife'nin naaşı bugün Bahreyn'in Er-Rifaa kentindeki Şeyh İsa bin Salman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Haninia Mezarlığına toprağa verildi.
Cenaze namazına Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife ve el-Halife'nin akrabalarının yanı sıra çok sayıda Bahreynli yetkili katıldı.
1971 yılından bu yana Bahreyn Başbakanı olan Halife bin Selman el-Halife'nin hayatını kaybetmesinin ardından Kral Hamed bin İsa el-Halife, veliaht Prensi Selman bin Hamad el-Halife'yi başbakan olarak atamıştı.
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