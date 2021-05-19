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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi

Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi

FİLE GEREN ÜRETİCİLERDEN GÖRÜNTÜ

Dolu Yağışı 

-FİLEDE ASILI KALAN DOLULARDAN GÖRÜNTÜ
-ARŞİVDEN FİLELERİN ASILMA GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) Bahçesine gerdiği fileler doluları engelledi- Yağan dolu armutlara zarar veremeden filede kaldı BURSA

- Bursa'da doluya karşı bahçelerine file geren çiftçiler, mahsullerini doludan korudu. Kestel ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerinde bulunan meyvelere zarar verdi. Bahçelerini doludan korumak için file gören vatandaşların ise bahçeleri doludan zarar görmedi. Filelerin üzerinde biriken dolular üreticiler tarafından görüntülendi. Bahçeleri doludan zarar gören çiftçiler üzülürken, bahçesine file gerenler mahsûllerini korudukları için sevindi. Oldukça maliyetli olan file germe işlemini her üretici yapamıyor. (BRK-MŞ)
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